Stunt op WK basketbal: Frankrijk verslaat Amerika

Altijd al de beste in FIFA, maar nu mag Valkens­waar­der Verhoeven het ‘voor het echie’ laten zien in Venlo

8:00 Voetbalclubs en transferaankondigingen in de vorm van creatieve, strak afgemonteerde filmpjes: nieuw is het allang niet meer. Het is alweer even rustig met de video's, want een dikke week geleden sloot de transfermarkt. Althans, in het profvoetbal. Voor de Valkenswaardse e-sporter Dennis Verhoeven (21) zat er namelijk nog een mooie transfer naar VVV-Venlo in. Mét video.