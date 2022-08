Sublieme Femke Bol maakt het af: estafettevrouwen pakken goud in München

Saalberg mocht in een nat Olympiastadion het spits afbijten voor het Nederlandse viertal, dat in de halve finales nog niet het snelste was maar met Bol nog een troef had. Bij de wissel naar de jarige Lieke Klaver lagen de atleten in het oranje op de derde plek, om bij de volgende overhandiging van het stokje al aan de leiding te nemen. Lisanne de Witte moest Groot-Brittannië en België echter weer voor laten gaan, waardoor Bol nog wat werk te doen had. Zij is dit toernooi echter een klasse apart en rekende op fenomenale wijze af met haar concurrenten.