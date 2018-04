Succescoach Mike Budenholzer weg bij Atlanta Hawks

In het seizoen 2014-2015 eindigde ploeg nog bovenaan. De Hawks verloren toen in de play-offs pas in de finale van de oostelijke divisie van Cleveland Cavaliers. Budenholzer werd gekozen tot coach van het jaar in de NBA.

Sindsdien ging het steeds een beetje minder met de Hawks. In 2016 bereikten ze de halve finales, een jaar later strandde de ploeg van Budenholzer al in de eerste ronde van de play-offs. De 48-jarige trainer, die als assistent bij San Antonio Spurs vier titels vierde, is volgens Amerikaanse media de voornaamste kandidaat om nu bij New York Knicks aan de slag te gaan.