Superieure Femke Bol maakt favorietenrol volledig waar en pakt wereldtitel op 400 meter horden

Jiya loopt persoonlijk record

Nee, genoeg voor een finaleplaats op de 200 meter is het waarschijnlijk niet, maar Tasa Jiya mag heel trots zijn op haar optreden in de halve eindstrijd. Met een tijd van 22,67 loopt de 25-jarige Nederlandse een persoonlijk record. Ze wordt daarmee vierde in haar serie, waar eigenlijk een plaats bij de beste twee nodig is om de finale te halen. Nog een sprankje hoop blijft over, want ook de twee tijdsnelsten worden aan het veld voor de finale toegevoegd.