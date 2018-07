Tafeltennislegende Surbek (71) overleden

Hij werd Europees kampioen in 1968 namens Joegoslavië en behaalde wereldtitels in het dubbelspel met Anton Stipancic en Zoran Kalinic.

Surbek dwong tijdens zijn actieve loopbaan groot respect af met zijn talent en zijn sportieve houding. ,,Hij was een geweldige tafeltennisambassadeur. Een man van de hoogste integriteit, zijn vechtlust was legendarisch. Ook de manier waarop hij zichzelf presenteerde, was een voorbeeld voor iedereen. Hij was een atleet in de beste zin van het woord", liet voorzitter Thomas Weikert van de internationale tafeltennisbond (ITTF) weten.