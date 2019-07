Taylor vijftien uur in het vliegtuig voor één sprong

Als titelverdediger ontvangt hij van de wereldatletiekbond IAAF een wildcard om deel te nemen aan de WK, later dit jaar in Doha. Maar de Amerikaanse atletiekbond hanteert de regel dat WK-gangers moeten deelnemen aan de nationale titelstrijd. Taylor woont in het zomerseizoen in Wenen en vliegt donderdag naar Des Moines, Iowa.,,Ik heb een wildcard maar ik ga mijn deelname aan de WK niet in gevaar brengen", liet Taylor weten. ,,Ik zal dus deelnemen in Des Moines, maar verwacht van mij geen recordsprong."