Teambelang staat voorop bij turners in jacht op olympisch ticket

Vorig jaar eindigden de Oranje-turners in Doha in de kwalificaties in Doha als zevende, met een unieke finaleplaats (top acht) als gevolg. Van Bokhoven zegt het nog net niet hardop maar die teamfinale, twee dagen later, kan hem gestolen worden. Een individuele meerkampfinale voor een van zijn turners? Wel heel belastend. Een toestelfinale? Het kan, het mag, maar alles is ondergeschikt aan het grote doel: plaatsing voor de Spelen.



,,Geen gekke dingen doen, bij je taak blijven, doen wat je in de voorbereiding hebt gedaan", herhaalt Van Bokhoven in hotel Jaz in Stuttgart het mantra. De geblesseerde Bram Louwije passeert. Hij ontbreekt maandagavond wanneer Nederland in de laatste subdivisie in actie komt en daardoor meteen weet of er voldoende punten zijn gehaald. De tot Nederlander genaturaliseerde Belg was er vorig jaar in Doha wel bij. Zijn plaats wordt ingenomen door Michel Bletterman. De ploeg bestaat verder uit Epke Zonderland, Bart Deurloo, Casimir Schmidt en Frank Rijken.