Teamsprinters zonder Hoogland naar zeldzame nederlaag in Glasgow

Nederland trad niet aan in de sterkste formatie, want Jeffrey Hoogland ontbrak. Harrie Lavreysen, Sam Ligtlee, Tijmen van Loon en Roy van den Berg kwamen in actie namens de olympisch kampioen, die in de heats de derde tijd noteerde. De Fransen en Australiërs waren sneller en plaatsten zich dus voor de strijd om het goud. Australië won uiteindelijk. Nederland was in de troostfinale Polen duidelijk de baas.