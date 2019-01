Ten Brinke negende in Dakar Rally, Peterhansel wint etappe

dakar 2019 Straver komt zevende etappe goed door, ondanks slecht zicht: ‘Ze hadden ons bang gemaakt’

21:23 Edwin Straver is maandag de zevende etappe van de Dakar Rally goed doorgekomen. De kistrijder uit Rijswijk had last van slecht zicht, maar kende een prima dag. Straver finishte uiteindelijk op ruim een uur van de winnaar, als tweede Nederlander.