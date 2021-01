Ten Brinke vijfde in proloog Dakar Rally

Recordhou­der Schlieren­zau­er gepasseerd voor Vierschan­sen­tour­nee

23 december Tweevoudig winnaar Gregor Schlierenzauer mist dit jaar de eerste twee manches in de prestigieuze Vierschansentournee. De Oostenrijkse skispringer is vanwege zijn tegenvallende resultaten gepasseerd voor de wedstrijden in Oberstdorf (29 december) en Garmisch-Partenkirchen (1 januari).