Tes Schouten scherpt ook Nederlands record op 100 meter schoolslag aan

met video Wereldre­cord op 400 meter vrije slag voor 16-jarige Summer McIntosh

De 16-jarige Canadese zwemster Summer McIntosh heeft bij wedstrijden in Toronto het wereldrecord op de 400 meter vrije slag verbeterd. Ze klokte 3.56,08 en dook 32 honderdsten onder de oude recordtijd, die op naam stond van de Australische olympisch kampioene Ariarne Titmus. Titmus zwom 3.56,40 in mei 2022 in Adelaide.