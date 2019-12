Tess Wester opgelucht: ‘Het vertrouwen is er weer’

Oranje speelde een stuk beter dan zaterdag tijdens het verloren eerste groepsduel met Slovenië (26-32). ,,Natuurlijk zijn we opgelucht", zei Wester voor de camera van de NOS. ,,Maar we hebben ook de bevestiging dat we het kunnen. Ik denk dat we nog beter kunnen. Maar Angola is een fysiek sterke ploeg met grote meiden. Het was erg zwaar.”



Nederland speelt dinsdag tegen het zwakke Cuba. Donderdag en vrijdag tegen Servië een Noorwegen moet een plaats bij de beste drie in de poule worden veiliggesteld. ,,Cuba is een lekkere wedstrijd voor ons vertrouwen", verwacht Estavana Polman. ,,Daarna moeten we er staan. Na de nederlaag tegen Slovenië zijn we met elkaar gaan zitten. We staan er weer en hebben ook weer veel energie in deze wedstrijd gestopt. Dat is belangrijk.”