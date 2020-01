Tessie Savelkouls pakt zilver bij Grand Prix Tel Aviv

Fabiano Caruana wint Tata Steel Chess

18:53 De Amerikaanse schaker Fabiano Caruana heeft de 82ste editie van het internationale toernooi in Wijk aan Zee op zijn naam geschreven. Met zijn zege in de twaalfde ronde op de Pool Jan-Krzysztof Duda kwam hij op negen punten en is hij morgen in de dertiende en laatste ronde niet meer te achterhalen.