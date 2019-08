Thiam ook als verspringster naar WK en Spelen

Goed begin Heiner en Bouwmees­ter in Japan

17 augustus Nicholas Heiner en Marit Bouwmeester zijn goed begonnen aan het olympisch testevent in de baai van Enoshima. Heiner eindigde in de Finn-klasse twee keer als tweede en staat in het klassement ook tweede. Bouwmeester kwam als vijfde en derde over de finish in de Laser Radial en staat daarmee eveneens tweede in het klassement.