Thom de Boer als snelste naar halve finales 50 meter vrije slag

Stoffel Vandoorne volgt Nyck de Vries op als wereldkam­pi­oen Formule E

De Belgische autocoureur Stoffel Vandoorne heeft de wereldtitel in de elektrische raceklasse Formule E veroverd. Vandoorne is de opvolger van zijn Nederlandse teamgenoot Nyck de Vries, die vorig jaar de titel veroverde namens Mercedes. De 30-jarige Belg stelde het kampioenschap veilig tijdens de slotrace van het seizoen in Seoul.

14 augustus