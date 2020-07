Thorsdottir: ‘Ik hoop niet dat de slachtoffers willen dat wij de dupe worden’

De KNGU schorste bondscoach Gerben Wiersma en bondstrainer Vincent Wevers (Heerenveen) over wie ook verklaringen waren afgelegd. De coaches van de verenigingen waar ook Oranje-turnsters actief zijn, krijgen bezoek van technisch directeur Mark Meijer. Het is de bedoeling dat ook zijn hun functie niet kunnen uitoefenen zo lang het onderzoek naar wangedrag loopt. ,,Natuurlijk, er moet erkenning zijn voor de zaken van vroeger”, vindt ook Thorsdottir, die traint bij PAX. ,,Het moest aan het daglicht komen. Dat was niet goed en is ook niet goed te praten. Het zou ons alleen niet moeten raken. Het had anders gekund. Er had ook een plan moeten klaarliggen.”