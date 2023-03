Tiener Britt Weerman: via turnen en Thialf naar zilver bij EK met hoogspringen

Met video Timmy Simons schittert in The Masked Singer: oud-PSV’er in voetsporen Churandy Martina en Djibril Cissé

Kent u Timmy Simons nog? De middenvelder speelde tussen 2005 en 2010 liefst 218 wedstrijden in het shirt van PSV. De inmiddels 46-jarige Belg, goed voor 94 interlands voor de Rode Duivels, schitterde het afgelopen weekend op een heel andere manier. Hij bleek het ‘Groot Licht’ in het televisieprogramma The Masked Singer. Daarmee treedt hij in de voetsporen van enkele andere sporters die zich ook van hun muzikale kant lieten zien.