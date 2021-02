Tiger Woods door brandweer uit auto gehaald na flinke crash, nog niets bekend over toestand

Woods was met zijn bolide over de kop geslagen. Er waren volgens de politie geen andere voertuigen bij het ongeluk betrokken. De auto van Woods was zwaar beschadigd. Hij was de enige inzittende. Woods (45) won in 2019 voor de vijfde keer de Masters en staat nu op vijftien overwinningen in Majors, drie minder dan recordhouder Jack Nicklaus.

Woods liet maandag nog weten dat het hoogst onzeker is of hij in april zou kunnen meedoen aan de Masters. De vijfvoudig winnaar van het toernooi in Augusta onderging in december voor de vijfde keer een rugoperatie. Hij betwijfelde of hij tijdig hersteld zou zijn. ,,Mijn God, ik hoop dat ik erbij kan zijn, maar ik weet echt niet of het gaat lukken. Ik moet zuinig zijn op mijn rug, want ik heb er maar één”, liet Woods weten.