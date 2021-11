Tiger Woods sluit rentree niet uit: ‘Maar ik ben nog niet eens halverwege het revalidatieproces’

Polman is fit en gaat mee naar WK in Spanje, handbal­sters winnen laatste oefenduel in Bergen ruim

Estavana Polman is door interim-bondscoach Monique Tijsterman geselecteerd voor het WK. De opbouwspeelster van Oranje en de Deense club Esbjerg liep in mei voor de tweede keer in een jaar tijd een zware knieblessure op, maar is fit genoeg voor de strijd om titelprolongatie.

28 november