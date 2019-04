Tiger Woods zet rentree kracht bij met eerste Masters-titel in veertien jaar

‘De cirkel is rond’

Na zijn eerste majortitel in elf jaar tijd begon Tiger Woods met het maken van excuses. ,,Sorry dat ik een beetje schor ben. Dat komt van het schreeuwen na mijn overwinning’', lachte de Amerikaanse golfvedette na zijn vijfde triomf bij de Masters op Augusta. ,,Ik ben ongelooflijk gelukkig. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor. In 1997 was mijn vader erbij toen ik hier mijn eerste titel won. Hij mocht destijds eigenlijk helemaal niet op de golfbaan zijn, omdat hij net aan zijn hart was geopereerd. Nu, 22 jaar later, win ik opnieuw en zijn mijn kinderen erbij. Nu ben ik de vader. Mijn moeder was in 1997 ook van de partij en nu weer. Heel jammer dat mijn vader dit niet meer kan meemaken.’’