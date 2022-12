Tim en Tom Coronel zoeken de grens op in Dakar Rally: ‘We flikkeren wel eens een ravijntje in, is toch lachen’

Keniaanse atletiek­held David Rudisha stapt na vliegtuig­crash ongedeerd uit toestel

Tweevoudig wereld- en olympisch kampioen 800 meter David Rudisha heeft een vliegtuigcrash overleefd. De 34-jarige Keniaan stapte ongedeerd uit het toestel, dat op weg was naar Nairobi en een noodlanding maakte nadat het mechanische problemen kreeg. Op foto’s in Afrikaanse media is te zien dat het vliegtuig over de kop is geslagen.

