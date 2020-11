Timberwolves kiezen favoriet Edwards in NBA-draft

Golden State Warriors liet de keuze in de NBA draft vallen op de eveneens 19 jaar oude James Wiseman. De draft, dit jaar uitgesteld vanwege het coronavirus, is bedoeld om jonge basketballers zich kandidaat te laten stellen voor een loopbaan in de NBA.



Het nieuwe seizoen in de NBA begint op dinsdag 22 december. De meeste clubs starten hun voorbereiding begin december. Afgelopen seizoen pakte Los Angeles Lakers de titel door in de NBA Finals Miami Heat met 4-2 te verslaan.