Titelverdediger bij motoren geeft op in Dakar na zware crash, trucker Mitchel van den Brink weer op podium

De Nederlandse trucker Mitchel van den Brink is voor de tweede dag op rij op het podium geëindigd in de Dakar Rally in Saudi-Arabië. Na zijn tweede plaats in de proloog volgde de derde plaats in de eerste etappe.

De rallyrijder uit het Iveco-team van oud-winnaar Gerard de Rooy moest de Tsjechen Martin Macik en Ales Loprais voor laten gaan in de 367 kilometer lange klassementsproef. Macik was zaterdag ook al winnaar van de proloog en boekte dus al zijn tweede dagsucces. Hij had aan de meet een voorsprong van 6.01 minuut op Loprais. Van den Brink arriveerde 10.18 minuten na de winnaar in het bivak in Sea Camp. Janus van Kasteren eindigde als zesde op 16.28.



De tweede etappe voert de deelnemers van Sea Camp naar Al-’Ula en telt 588 kilometers, waarvan er 430 meetellen voor het klassement. De rally door Saudi-Arabië duurt twee weken.

Titelverdediger Sam Sunderland valt uit

De Dakar Rally in Saoedi-Arabië is al in de eerste serieuze etappe zijn titelverdediger bij de motoren kwijtgeraakt. De Brit Sam Sunderland liep door een zware val na 52 kilometer in de klassementsproef dusdanig rugletsel op, dat hij de strijd moest staken.

,,De rijder was bij bewustzijn en volledig mobiel, maar had last van rugpijn en is om die reden per helikopter overgebracht naar het ziekenhuis van Yanbu, voor verder onderzoek”, meldde de organisatie.

Volledig scherm Sam Sunderland. © AFP

De 33-jarige Sunderland, fabrieksrijder van het Spaanse motormerk GasGas, won vorig jaar voor de tweede keer in zijn carrière de beroemde woestijnrally bij de motoren. In 2017 was hij voor de eerste keer de beste. Het jaar daarna ging het ook al snel mis en moest hij als titelverdediger na een crash in de vierde etappe Dakar verlaten. In zijn tien deelnames aan Dakar is hij zes keer uitgevallen. Hij was zaterdag in de proloog van de huidige editie als negende geëindigd.

De Australiër Daniel Sanders raakte zijn etappezege bij de motoren kwijt door een tijdstraf. De wedstrijdleiding telde twee minuten op bij zijn eindtijd van de eerste klassementsproef omdat hij op bepaalde stukken te hard had gereden. De Amerikaan Ricky Brabec schoof op naar de eerste plaats en kreeg de etappewinst op zijn naam.

Dagzege nummer 42

De Spaanse rallyveteraan Carlos Sainz boekte zijn 42ste dagsucces. De 60-jarige Sainz won de eerste etappe van de nieuwe editie van de beroemde woestijnrally bij de auto’s. In zijn elektrisch aangedreven Audi bleef hij de Franse negenvoudig wereldkampioen rallyrijden Sébastien Loeb 23 seconden voor. De Zweed Mattias Ekström, de winnaar van de proloog die het grootste deel van de proef aan de leiding reed, werd derde op 47 tellen. Sainz is tevens de nieuwe leider in het algemeen klassement. Hij won de Dakar Rally al drie keer, in 2010, 2018 en 2020.

Erik van Loon, die zaterdag ietwat knullig in de fout ging in de proloog en over de kop ging in zijn Toyota Hillux, herstelde zich goed in de eerste serieuze etappe. Hij wist vanaf de start aan te haken bij de subtop en hield stand tot aan het bivak. De Brabander eindigde als dertiende op 13 minuten van winnaar Sainz.

Volledig scherm Carlos Sainz. © ANP / EPA