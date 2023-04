Titelverdediger Golden State Warriors plaatst zich op slotdag voor play-offs NBA

Sanne Wevers turnt na ruim 600 dagen weer officiële wedstrijd: ‘Eerste steentje richting Spelen van Parijs is gelegd’

Voor het eerst sinds de Olympische Spelen van Tokio, 607 dagen geleden, turnde Sanne Wevers een officiële wedstrijd. ,,Het was mooi om te voelen dat het weer over de sport gaat, over onze passie.”