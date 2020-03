‘Tokio werkt aan scenario’s voor uitstel Olympische Spelen’

Reuters beroept zich op twee anonieme bronnen die betrokken zijn bij de gesprekken in Japan over het mogelijke uitstel. ,,We zijn gevraagd diverse alternatieven uit te werken, waarbij we kijken naar verschillende uitsteltermijnen en de kosten die ermee gemoeid zijn”, aldus een van de bronnen, die verder zegt dat uitstel met slechts een maand wordt onderzocht, maar ook met een jaar of zelfs twee jaar. Ook de Spelen laten doorgaan in afgeslankte vorm en zonder publiek is een optie.