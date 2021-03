Tom Hendrikse mist bij debuut op marathon olympische limiet

Polman weer bij Oranje, maar rentree pas volgende maand: ‘Fantas­tisch om er weer bij te zijn’

16 maart Estavana Polman is deze week aangesloten bij de Nederlandse handbalselectie voor de twee oefeninterlands tegen Slovenië, maar meedoen in de wedstrijden is er nog niet bij. ,,Uitgesloten. Als ik dat doe, kan ik niet meer terugkomen bij mijn club in Denemarken”, zegt de opbouwspeelster, die acht maanden geleden de kruisband van haar rechterknie scheurde. ,,Het is de bedoeling dat ik in april mijn wedstrijdrentree maak tegen Kroatië.”