Ton van Genugten maakt van wens werkelijkheid; hij wint een etappe

Onderweg in de voor de trucks 369 kilometer lange etappe van La Paz naar Uyuni had Van Genugten nog niet in de gaten dat hij aan het winnen was. ,,Ik was drie minuten achter Martin Kolomy gestart en die had ik halverwege in het vizier, dus daar ben ik naar toe gereden. Ik wist dat ik toen alleen Villagra nog voor me had, maar wat er achter me gebeurt weet ik natuurlijk niet. Ik hoopte wel op een één-tweetje, maar daar was ik vorige week ook te enthousiast over, dus daar ben ik maar een beetje voorzichtig mee.”

Modder is zijn element

De proef over overwegend snelle, maar modderige rallypaden lag Van Genugten goed. In de modder voelt hij zich in zijn element, zo bleek voorgaande jaren al. ,,Er stond overal veel water, maar het laatste stuk was het meer gravel en bochten. De laatste 150 kilometer ben ik plankgas naar de finish gereden.”

Daar was het nog even wachten op de andere trucks om zekerheid te hebben. In het klassement schoof Van Genugten door naar de vijfde plaats. Zijn voorsprong op nummer 6, Airat Mardeev, is echter maar een minuut en 20 seconden.

