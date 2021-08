Topcoureur Rossi (42) kondigt afscheid aan na kwart eeuw MotoGP

Valentino Rossi neemt aan het eind van het seizoen afscheid van de MotoGP, na een kwart eeuw racen op grand prix-niveau. De 42-jarige Italiaanse motorcoureur werd in zijn lange carrière negen keer wereldkampioen. ‘The Doctor’, zoals hij zichzelf graag noemde, verzamelde zeven titels in de belangrijkste klasse. Daarmee was hij dé dominante MotoGP-rijder in het eerste decennium van de 21ste eeuw.

De charismatische Rossi deed zijn aankondiging donderdag tijdens een speciale persconferentie op de Red Bull Ring in Oostenrijk, waar dit weekeinde de Grote Prijs van Stiermarken wordt gereden. ,,Helaas wordt dit mijn laatste halve seizoen als MotoGP-coureur. Het is een triest moment omdat het moeilijk is het te zeggen en te weten dat ik volgend jaar niet meer op een racemotor zit”, aldus de Italiaan.

,,Ik doe dit nu al zo’n 30 jaar. Volgend jaar ziet mijn leven er anders uit. Hoe dan ook, het was geweldig. Ik heb enorm genoten van deze heel lange reis. Het was een en al plezier”, vervolgde Rossi, die momenteel rijdt voor Petronas Yamaha. Een groot succes is dat niet. De vorm van weleer is verdwenen en hij bivakkeert in de WK-stand op de anonieme 19e plaats. Tijdens de TT eind juni ging de veteraan onderuit.

De coureur zei in de toekomst te willen overstappen van twee wielen naar vier. Hij testte ooit al eens voor Ferrari en had toen bij het Italiaanse glamourteam zelfs kunnen solliciteren naar een stoeltje in een Formule 1-bolide. Die tijd is voorbij, maar Rossi stapt ook graag in een rallywagen.

Rossi boekte in totaal 115 grand prix-zeges, de laatste in 2017 in Assen, tevens zijn tiende in Drenthe. Hij benaderde daarmee het record van zijn iconische landgenoot Giacomo Agostini, die 122 keer op het hoogste trede van het erepodium stond.

