Topcricketer Paul van Meekeren op het WK: ‘Vorig jaar werkte ik nog als Uber Eats-bezorger’

Door de coronapandemie zat cricketer Paul van Meerkeren zonder club en inkomen. Vanuit de bubbel in Dubai vertelt hij over zijn bewogen jaar, een tropisch avontuur en Erik van Muiswinkel.

Deze week speelt Van Meekeren met de Nederlandse cricketers in de poulefase van het T20 WK en tekent hij later deze maand een nieuw tweejarig contract op het hoogste niveau in Engeland. ,,Maar zo rooskleurig zag het er aan het begin van de coronapandemie niet uit’’, vertelt de geboren Amsterdammer. ,,Ik ben eind 2019 mijn contract kwijtgeraakt bij Somerset, waar ik drie en een half jaar gespeeld had. Dan ga je er eigenlijk vanuit dat je bij andere clubs in het tweede kan meespelen en ik heb wel geïnteresseerde clubs gehad. Maar toen kwam de pandemie en kon geen enkele club meer denken aan nieuwe spelers..”

Van Meekeren woont in Chesterfield, Engelend, en kon door de lockdown tijdelijk geen kant op. ,,Ik ben echt een glas halfvol type, dus ik ben niet bij de pakken neer gaan zitten. Ik ben gaan bezorgen voor Deliveroo en Uber Eats, want ik moest toch rondkomen. Ik vond het heerlijk, ik reed een beetje rond in mijn auto en kon radio 538 aanzetten. Met hardlopen kan je je hoofd een beetje leegmaken, maar met bezorgen blijkbaar ook.”

Volledig scherm Paul met zijn Uber Eats-tas bij zijn huis in Chesterfield © © Paul van Meekeren

Hij ging ervan uit dat hij in de zomer een nieuwe aanbieding zou krijgen, maar daarvoor was fit blijven een vereiste. ,,Tijdens de lockdowns waren er geen mensen van buiten de club op het veld toegestaan, dus ik ook niet. Ik ben voor het eerst echt in de sportschool geweest en heb veel hardgelopen. In april zijn we naar een toernooi in Nepal gegaan met Nederlands jong team. Om daarvoor te trainen heb ik bij een asfalt voetbalveldje in de buurt met een bezem een bedhoes opgehangen en ben ik daarin gaan bowlen. Tja, je moet kijken wat wél kan in zo'n tijd.”

Tropisch avontuur

De pandemie bracht ook veel geluk voor Van Meekeren. Na het toernooi in Nepal en een periode bij Durham kreeg hij een belletje van de een ploeg uit de Carribean Premier League ,,Dat is de derde competitie ter wereld, na India en Pakistan”, vertelt Van Meekeren enthousiast. Hij werd de eerste Nederlandse speler ooit in de CPL. ,,Ik had dat nooit verwacht. Door quarantaineverplichtingen zaten de teams krap en kwamen ze bij mij terecht. Ik dacht ook dat ik lekker mocht waterdragen, maar ik heb acht van de twaalf wedstrijden gespeeld die maand.”

Volledig scherm Paul van Meekeren in actie voor St Kitts and Nevis Patriots © © Paul van Meekeren

Van Meekeren legt uit dat de CPL bekend staat als ‘the biggest party in sport’, maar door de coronabubbel viel dat een beetje tegen. ,,Ik heb wat vrienden gemaakt waarmee ik soms wel een rummetje op de kamer kon drinken, maar veel meer werd het niet. We hadden een hotel, een zwembad, en een beetje strand tot onze beschikking. Dan denk je misschien aan een mooie heldere blauwe zee, maar we zaten aan de Atlantische kant van het eiland. Daar lijkt het meer op de Noordzee. Hopelijk kan ik ooit nog het Caraïben-gevoel krijgen, want de mensen en de verhalen zijn geweldig.”

Carnvalscricket

Het Nederlands team speelt deze week tegen Ierland, Namibië en Sri Lanka. Als het meezit wachten toplanden als India en Pakistan in de volgende ronde. Maar ondanks dat T20 (twenty-twenty) de snelle aantrekkelijk variant is van cricket, blijft het enthousiasme in Nederland uit.

Volledig scherm Paul van Meekeren in actie voor de Nederlandse nationale ploeg © © Paul van Meekeren

,,Ik wil geen carnavalscricket zeggen, maar T20 is snel, dynamisch, er zijn veel grote slagen, er wordt meer risico genomen en alles gaat tien keer zo snel, zo voelt het in ieder geval. Het is mentaal net zo uitputtend als een gewone wedstrijd”, legt Van Meekeren uit. ,,Maar voor populariteit heb je ook meer jongeren nodig die voor cricket kiezen. Het is een zomersport, dus je moet jong al de keuze maken om echt voor de sport te gaan en de familievakantie naar Zuid-Frankrijk over te slaan.”

Voor Paul voelde het niet als een opoffering. ,,Ik stond altijd met mijn beste maten op het veld en kreeg mijn eerste trainingen vroeger van Erik van Muiswinkel”, vertelt hij. ,,Mijn ouders gaven me de steun die ik nodig had en het werd vanzelf een uit de hand gelopen hobby. Daarna bleef ik mijn doelen steeds halen en sinds 2016 ben ik professional en is mijn droom werkelijkheid geworden.”

