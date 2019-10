Tophandballer Van Olphen laat skivakantie en bruiloft schieten voor EK

Door Lisette van der Geest



Afgelopen zondag stapte Fabian van Olphen in de auto bij teamgenoot Tim Remer en zei: ,,Toch is dit een beetje raar.” De route die ze reden naar het trainingskamp van Oranje in Sittard was vertrouwd. En geen palmares van een international is zo indrukwekkend als dat van Van Olphen, ook dat was geen reden tot twijfel. ,,Maar”, zei de profhandballer die avond, ,,ik had er nooit rekening mee gehouden dat dit ooit nog zou gebeuren.”



Met ‘dit’ doelt de 38-jarige routinier op zijn terugkeer bij de nationale ploeg. Jarenlang speelde Van Olphen voor Oranje. Een aantal keer was het halen van een eindtoernooi dichtbij, maar nooit werd dat doel bereikt. Tot juni, eerder dit jaar, toen Nederland zich voor het eerst in de historie plaatste voor het EK, dat in januari in Oostenrijk, Noorwegen en Zweden wordt gehouden. Maar Van Olphen zat op dat moment al twee jaar niet meer bij de selectie.