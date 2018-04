Toplopers Marathon Rotterdam gaan weg op eindtijd van 2.05

Kamminga zwemt Nederlands record bij Swim Cup

11:21 Voor de zwemmers Arno Kamminga en Kim Busch is de Swim Cup in Den Haag goed begonnen. Kamminga kwam in de series van de 200 meter schoolslag tot een Nederlands record: 2.09,57. Ook de oude toptijd (2.09,94), gezwommen vorige zomer in Boedapest, stond op zijn naam.