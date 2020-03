Topsporters laten zich in crisistijden van hun beste kant zien

Topsporters, ze springen wereldwijd massaal in de bres voor om maatschappelijk ook wat te kunnen betekenen, tijdens de corona-crisis. John Heitinga bezorgt maaltijden aan ouderen en zorgpersoneel. Wesley Sneijder en zijn broer Rodney doneerden groente aan de voedselbank. Maar er is nog veel meer moois. Een overzicht.

Door Arjan Schouten



Normaal moet hij zich alleen druk maken om het afstoppen van aanvallers, maar deze week draait het leven van voetballer Toby Alderweireld even om iPads. Hij heeft er al vijftig gekocht voor Belgische ziekenhuizen, om het mogelijk te maken dat besmette patiënten toch in contact kunnen staan met hun geliefden thuis. ,,Ik dacht met mijn vader na hoe ik kon helpen. Toen is mijn vader eens gaan inventariseren waar echt behoefte aan was. Mensen volledig in isolatie zonder contact worden heel eenzaam. Genezen van de ziekte is het belangrijkste, maar er wordt onderschat was die ziekte mentaal met je doet. Dus zo zijn we terechtgekomen bij die tablets’’, zo legde de Belgische verdediger van Tottenham uit aan VTM Nieuws. ,,Iedereen die iets kan missen, kan helpen. Al is het maar een druppel op een gloeiende plaat, iedereen kan op zijn manier helpen.‘’

Volledig scherm Toby Alderweireld. © REUTERS

Wielerkledingfabrikanten Vermarc Sport en het Italiaanse Santini doen dat nu door te produceren waar de meeste behoefte aan is. De productie van fietskleding hebben beide bedrijven even op een laag pitje gezet. Santini en Vermarc, het bedrijf dat onder meer de kleding maakt voor Lotto-Soudal en Deceuninck-Quickstep, produceren sinds vorige week alleen nog mondkapjes. ,,We willen er geen winst op maken of geld aan verdienen, wel willen we zo snel mogelijk produceren omdat de nood hoog is. IDe vraag is groot in België, ik kan het amper bijhouden’’, zo vertelt Danny Scheerlinck van Vermarc.

Voormalig toptennisser Andy Roddick zet zich al jaren in voor de maatschappij via de Andy Roddick Foundation, een begrip in Texas. Dezer dagen helpt de stichting mee bij het bezorgen van honderden thuismaaltijden bij mensen die niet meer hun huis uit kunnen. En ze richten drive-trough punten in waar de meest essentiële zorgproducten zoals luiers en hulpkits voor persoonlijke hygiene gratis af te halen zijn.

Eerder al gemeld door deze site: tennisser Robin Haase is aan de slag gegaan als oppasser. Vorige week meldde hij zich via Instagram en al twee dagen later had hij zijn eerste oppas-afspraak toen er in Naaldwijk twee jongetjes van acht op hem wachtten. Nu de Haagse tennisser niet kan trainen, helpt hij gezinnen uit de brand die wel aan de slag moeten en geen opvang voor de kids kunnen regelen. Ook vermaakt hij kinderen die niet buiten kunnen spelen met online tennisoefeningetjes, die gemakkelijk binnenshuis uitgevoerd kunnen worden en waar alleen een racket en een bal voor nodig zijn. Elke dag post hij op zijn sociale media een nieuwe les.

Een mooi initiatief in Amerika is athletesrelief.org, waar grote atleten bijvoorbeeld door hun gedragen kleding kunnen doneren aan een fundraiser voor het goede doel. Michael Phelps heeft een badmuts en een door hem gedragen zwembril geschonken. Stephen Curry een door hem gesigneerd shirt van Golden State Warriors. Shaun White een gesigneerd snowboard. Michael Phelps een gesigneerde zwembroek. Simone Biles een gesigneerd gymnastiekpakje. John Isner een gesigneerd racket. Tony Hawk een gesigneerd skateboard. En wereldkampioene voetbal Rose Lavell een gesigneerd shirt van Team USA.

Volledig scherm Michael Phelps tijdens de Olympische Spelen in Rio. © BSR Agency

Met ‘Kick the virus away’ heeft Zlatan Ibrahimovic een soortgelijk initiatief op poten gezet. Vele topclubs doneren honderdduizenden euro’s, maar dat is wat de Zweedse sterspeler van AC Milan betreft nog lang niet voldoende. Dus heeft hij zelf een fundraiser geopend voor steun aan ziekenhuizen en hij rekent op de generositeit van zijn collega’s. Het doel is zeker niet minder dan één miljoen euro verzamelen, na drie dagen staat de teller al bijna op 300.000 euro.

Ook mooi: het verhaal van darter Keegan Brown. De Britse nummer 30 van de wereld heeft weer even zijn dartpijlen opzij gelegd om meer tijd vrij te maken voor zijn echte beroep. ‘The Needle’ werkt als assistent in het bloedonderzoek laboratorium van het ziekenhuis in Carisbrooke, op het eiland Man. ,,Ik maak daar nu extra uren om maar zoveel mogelijk te kunnen bijdragen. Ik train nog wel een beetje, maar ik heb het gevoel dat ik in het ziekenhuis nu veel harder nodig ben’’, zo vertelde hij aan The Sun. ,,Het is het enige ziekenhuis op het eiland. Iedereen is heel toegewijd en wil zijn steentje bijdragen in deze strijd.’’