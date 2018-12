Topzwemmers klagen zwembond FINA aan

Het drietal, verder bestaande uit de Amerikanen Tom Shields en Michael Andrew, bestrijdt het monopolie dat de FINA heeft wat betreft het organiseren van internationale wedstrijden. De gang naar de rechter is het gevolg van het verbod dat de internationale zwemfederatie uitvaardigde over een zwemevenement op 20 en 21 december in Turijn.



Daar zou een aantal topzwemmers elkaar ontmoeten in een wedstrijd genaamd Energy for Swim 2018. ,,Dat de FINA volhoudt dat de beste zwemmers van de wereld alleen in haar toernooien mag uitkomen is concurrentiebeperkend'', zei de betrokken advocaat, die volgens het drietal spreekt namens een groot deel van de wereldtop. De zaak doet denken aan de strijd die Mark Tuitert en Niels Kerstholt leverden met de internationale schaatsbond ISU. De Europese commissie gaf de oud-schaatser en voormalig shorttracker gelijk en stelde dat de regels van de ISU in strijd waren met de 'antitrustwetgeving', een wet tegen monopolievorming.