Tornike Tsjakadoea: Ik heb de naam ietwat lui te zijn

Met podiumplaatsen voor Tornike Tsjakadoea in het voorseizoen op aansprekende evenementen lijkt daar verandering in te komen. ,,Mijn doel is het podium", zegt de geboren Fries met de Georgische naam aan de vooravond van het EK in Minsk.

Quote Het is echt knokken om erbij te horen. Tornike Tsjakadoea ,,Ik sta er goed voor en ben volledig fit door de voorbereiding gekomen”, vervolgt Tsjakadoea, die Team NL vertegenwoordigt in de -60 kg. ,,Gezien mijn prestaties in het laatste half jaar maak ik kans op een medaille. Dat durf ik ook best uit te spreken, hoewel ik van huis uit bescheiden ben. Laat maar komen dat toernooi. Ik heb het gevoel dat ik er klaar voor ben.”



,,Ik heb de naam ietwat lui te zijn. Misschien ben ik dat soms ook wel een beetje geweest. Nu bewijzen mijn prestaties het tegendeel. Het is niet mogelijk aan de top mee te doen als je niet dag en nacht met deze sport bezig bent. De concurrentie is groot en werkt keihard. Als ik een week niets doe heb ik al een achterstand.”

Vanzelf gaat dat niet, zegt Tjakadoea. ,,Het vergt veel allemaal. Wie tot de top wil behoren moet daar in alles rekening mee houden. Dat betekent letten op je voeding, je gedrag, op dat je wel voldoende slaap krijgt. Mentaal is dat zwaar. Bijna elk land heeft topjudoka's, vooral in de lichtere klassen. Het is echt knokken om erbij te horen.”



,,Vorig jaar heb ik alleen maar verloren", zegt hij over een lastige periode in zijn leven. ,,Natuurlijk komen dan de twijfels. Ik was niet geordend in m'n hoofd, met m'n studie ging het niet goed. Ik kreeg daarvoor begeleiding, maar voelde me er niet goed bij. Ik heb keuzes gemaakt. Een betere planning gemaakt, nog meer gekozen voor de sport. Vervolgens werden de prestaties beter.”

,,Ik ben lichtgewicht. Dat maakt het misschien wel zwaarder. In mijn discipline komt de tegenstand uit vrijwel alle delen van de wereld. Bij de zwaargewichten gaat het wat meer om Europeanen, bij ons om iedereen. Lichtgewichten zijn snel, behendig en flexibel. De meeste grote Nederlandse kampioenen zijn vaak uit de wat zwaardere klassen gekomen."

Begin jaren 90 kwam zijn vader uit Georgië naar Nederland. Het gezin volgde later. Tsjakadoea werd in 1996 geboren in Leeuwarden. ,,Mijn vader was in Georgië judoleraar en heeft mij veel geleerd. In Nederland wordt anders getraind, meer technisch. Misschien ben ik een combinatie van wat goed is uit beide landen. Daar heb ik voordeel bij."