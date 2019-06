Toronto Raptors schrijft historie met eerste Canadese winst in NBA-finale

In de Oracle Arena in Oakland won de ploeg het zesde duel in de best-of-seven reeks tegen tweevoudig titelverdediger Golden State Warriors met 114-110, waardoor de eindstand in de serie op 4-2 kwam.



Het duel ging vrijwel de hele wedstrijd gelijk op, met afwisselend de Raptors en Golden State aan de leiding. In het vierde kwart leek Golden State Warriors op weg naar de overwinning en daarmee naar een zevende duel. Maar in een adembenemend slot kwam de Canadese formatie toch weer langszij en op een beslissende voorsprong.



De Golden State Warriors misten sterspeler Kevin Durant vanwege een operatie aan zijn achillespees. In het derde kwart viel ook guard Klay Thompson uit met een knieblessure.