Toussaint scherpt opnieuw Nederlands record op de 100 meter aan

Toussaint had zaterdag al twee keer het Europees record op de 50 meter rugslag verbeterd. De 26-jarige zwemster kwalificeerde zich vrijdag op de 200 meter rugslag voor de Spelen in Tokio. Ze had eerder op de 100 meter rugslag al voldaan aan de olympische eis (59,90).

Maaike de Waard eindigde zondag als tweede in 59,95. Daarmee miste ze de olympische limiettijd op 0,05 seconde. Nyls Korstanje zegevierde in Eindhoven op de 50 meter vlinderslag (niet-olympisch) in een Nederlands record (23,02). Hij had in de ochtenduren in de series het nationale record ook al verbeterd met een tijd van 23,19. Thom de Boer eindigde in de finale als tweede in 23,58 en Thomas Verhoeven tikte als derde aan (23,67).