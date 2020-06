Toussaint snakt naar wedstrijden: ‘Voor mij is het niet slecht dat we nog jaar tot de Spelen hebben’

Juist in het jaar waarin zwemster Kira Toussaint had willen oogsten, zag ze haar agenda vrijwel volledig leeg raken vanwege het coronavirus. Geen EK, geen Olympische Spelen, geen WK kortebaan. En dus zoekt Toussaint naar andere 'prikkels' om scherp te blijven, zoals een online-duel met een andere wereldtopper op de rugslag.

,,Ik heb één van mijn grootste concurrentes uitgedaagd voor een online-wedstrijd, beiden in ons eigen bad. Ik in Amsterdam, zij in Verweggistan", zegt Toussaint (26) op Papendal, waar de Nederlandse zwemmers bijeen kwamen om de onzekere toekomst te bespreken en om gezamenlijk te golfen. De rugslagspecialiste, die vorig jaar bij de EK kortebaan goud pakte op de 50 en 100 meter, wil niet zeggen om wie het gaat. ,,Het moet nog van de grond komen, maar ik ben er heel enthousiast over. Dit zijn de uitdagingen die ik zoek.”

Quote Op de kortebaan behoor ik al bij de besten ter wereld, op de langebaan moet ik nog een stap maken Kira Toussaint

Volledig scherm Kira Toussaint © Getty Images Toussaint mist naar eigen zeggen zelfs het "nare gevoel" dat ze normaal gesproken heeft op dagen van een finale. ,,Ik ben dan altijd heel zenuwachtig en soms zelfs misselijk als ik uit bed kom. Toch mis ik dat heel erg. Die adrenaline, het gevoel van: vandaag gaat het gebeuren. Als ik nu opsta, is het meer: oké, 'another day at the office'. Ik kan wel zeggen dat ik het fantastisch vind om zes maanden lang elke dag te trainen, maar dat is niet zo. Ik doe deze sport omdat ik wedstrijden leuk vind.”



Alle grote toernooien in 2020 zijn echter geschrapt als gevolg van de coronapandemie. Het eerste internationale evenement is nu pas in mei volgend jaar, de EK in Boedapest. Toussaint wil daarom dolgraag aan het einde van dit jaar meedoen aan de tweede editie van de International Swimming League, een lucratieve competitie met 320 topzwemmers. Het is de bedoeling dat ze op gezamenlijk op één plek gaan trainen en racen.

,,Ik hoop heel erg dat het doorgaat, want ik ben echt toe aan wedstrijden zwemmen", zegt de Amsterdamse. ,,In de eerste twee maanden van de coronacrisis dacht ik vaak: wat doe ik hier? Maar sinds een paar weken denk ik weer: kom maar op, we krijgen weer een beetje perspectief, we kunnen weer plannen gaan maken."

Toussaint ziet de coronacrisis en daarmee het uitstel van alle grote toernooien ook als een kans om nóg beter te worden. ,,Op de kortebaan behoor ik al bij de besten ter wereld, op de langebaan moet ik nog een stap maken. Voor mij is het daarom niet slecht dat we nog een jaar langer tot de Spelen hebben. Maar het is moeilijk om heel gemotiveerd te zijn voor iets wat pas op de lange termijn komt. Daarom moet ik doelen dichterbij brengen voor mezelf. In december zat ik op de 50 rug maar acht honderdsten boven het wereldrecord op de kortebaan. Ik heb al heel vaak tegen mijn coach Mark Faber gezegd: die 0,08 seconde sneller moet gewoon lukken. En dan moet ik er nú voor gaan."

Spelen

Een medaille op de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio, dat is het doel. De 26-jarige Amsterdamse behoort op de 100 meter rugslag tot de wereldtop, maar Toussaint weet dat ze een perfecte race nodig heeft om een medaille te kunnen pakken.

,,Ik zit in de top 8 van de wereld. Om in de top 5 of zelfs in de top 3 te komen, moet ik echt nog een stap maken”, aldus Toussaint, met 59,14 seconden de houdster van het Nederlands record. De pas 18-jarige Amerikaanse Regan Smith staat op eenzame hoogte op de 100 rug. De tiener zette vorig jaar het wereldrecord op 57,57.

,,Zij is echt veel beter dan de rest. Maar achter haar zit het heel dicht bij elkaar. Natuurlijk droom ik van een plek in de top 3, ik denk ook dat het realistisch is. Maar alles moet dan kloppen. Ik ben bezig met het ‘finetunen’ van m’n raceplan. Ik heb afgelopen jaar tien verschillende races gezwommen, allemaal in een goede tijd. In al die races zat een stukje dat heel goed was, maar steeds een ander stukje. Ik ben er heilig van overtuigd dat als al die stukjes bij elkaar komen in één race, ik die stap kan maken.”