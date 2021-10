Toussaint verpulvert record Van Rouwendaal: ‘Wie had dat ooit gedacht?’

Simone Biles heeft spijt van Spelen: ‘Ik had al ruim voor Tokio moeten stoppen’

28 september Turnster Simone Biles heeft spijt van haar deelname aan de Olympische Spelen van Tokio. De viervoudig olympisch kampioene van Rio 2016 had beter niet kunnen meedoen, zegt de 24-jarige Amerikaanse in een interview met New York Magazine.