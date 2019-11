Toussaint wint weer in wereldbeker

Toussaint was vooral blij met haar winnende tijd. ,,Het ging in de finale weer sneller dan in de series. En de tijd was ook sneller dan vorige week in Kazan. Dit was ook de laatste race in deze cyclus op de langebaan."

Kamminga genoot in Qatar van zilver. ,,Het was echt een goede race. Ik zat weer dicht bij mijn persoonlijk record en opnieuw onder de olympische limiet. Ik merk echt dat ik groei in de uitvoering van races."



Arno Kamminga pakte zilver op de 100 meter schoolslag (59,25), achter de Japanner Yasuhiro Koseki (59,11).