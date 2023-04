Trots appje als symbool voor de wederopstanding van Estavana Polman: ‘Mam, ik kan het nog’

Canadees wonderkind zwemt voor tweede keer in een week wereldre­cord uit de boeken

De 16-jarige Canadese zwemster Summer McIntosh heeft bij kwalificatiewedstrijden in Toronto het wereldrecord op de 400 meter wisselslag verbeterd. Het wonderkind deed dat vijf dagen nadat ze het wereldrecord op de 400 meter vrije slag had aangescherpt. Ze is de eerste zwemster ooit die tegelijkertijd de wereldrecords op beide afstanden in bezit heeft.