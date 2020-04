TT van Assen nu opening van het seizoen in MotoGP

De verjaardag van… Jeroen Dubbeldam: ‘Het is lastig om gemoti­veerd te blijven’

15 april In deze sportloze periode bellen we dagelijks met een jarige prominent uit de sportwereld. Door het coronavirus is het toch een heel andere verjaardag dan normaal. Vandaag: Jeroen Dubbeldam (47), de eerste Nederlandse springruiter met een gouden olympische medaille. Dubbeldam was nu juist in training met zijn nieuwe paard voor een plaats op de Olympische Spelen van Tokio. We stellen hem vier vragen.