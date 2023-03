Turkse sprinter Kayhan Özer loopt voor overleden vrienden: ‘Beste voor Turkije is een mooi en vrolijk toernooi’

Abdi Nageeye finisht als zevende bij ‘trai­ningsloop’ in Barcelona

Abdi Nageeye is zevende geworden in de halve marathon van Barcelona. De 33-jarige Nederlandse atleet finishte in 1.01.10, ruim 2 minuten na de Keniaanse winnaar Charles Kipkurui Langat die met 58.53 een parcoursrecord liep. Björn Koreman kwam als negentiende over de finish in 1.03.44. Bij de vrouwen werd Jacelyn Gruppen achtste in 1.11.01.