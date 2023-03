Turncoach Vincent Wevers ook in hoger beroep vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag

Eindhovena­ren Tjerk en Eline Wisse hebben het volleybal­bloed door de aderen stromen: ‘We hadden eigenlijk geen keus’

Het was voor Tjerk (17) en Eline (22) Wisse al vroeg duidelijk: zij groeiden niet op met een voetbal of hockeystick, nee, zij stonden iedere week met een volleybal in de hand. Meer dan 12 jaar later spelen ze nog steeds iedere week in de sportzalen van studentenvolleybalvereniging Hajraa. ,,We weten niet beter.”