Turncoach Wiersma vrijgesproken bij tuchtcommissie: ‘Streep onder heftige periode’

Wiersma, voormalig bondscoach van de vrouwen, was een van de coaches tegen wie klachten waren ingediend door (oud-)turnsters. Dat gebeurde nadat afgelopen zomer tal van getuigenverklaringen waren afgelegd over fysieke en psychische intimidatie door coaches in het vrouwenturnen, met name in het verleden.

Wiersma trok zich eerder dit jaar terug als bondscoach. ,,Het raakt me dat er turnsters zijn die in het verleden negatieve ervaringen hebben opgedaan in hun carrière en kennelijk deels bij mij. Daarom wil ik ook op geen enkele wijze voorbijgaan aan hun gevoelens”, zegt hij in een reactie.

,,Dat staat voor mij los van de voor mij positieve uitkomst in deze procedure. Ook voor mij was en is dit een heftige periode waar voor mij persoonlijk nu gelukkig een streep onder kan worden gezet, nu is vastgesteld dat er geen sprake is geweest van grensoverschrijdend gedrag.”