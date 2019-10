Turner Bart Deurloo maakt grote indruk met ode aan turnlegende Simone Biles

De pas 22-jarige Biles, ook al goed voor vier gouden plakken op de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro, verzamelde de WK-medailles op vijf verschillende wereldkampioenschappen sinds haar debuut in 2013. Deurloo is een groot bewonderaar van de kleine Amerikaanse. ,,Toen ik jonger was, keek ik altijd op tegen oudere turners. Hoewel er toen nog geen social media was, hoorden we altijd de naam van Vitaly Tsjerbo. Hij was én is nog steeds een grote legende, maar Simone is óók een legende. Zij is de nieuwe legende waar we deze eeuw over gaan praten. Ze is een grote inspiratie voor alle kinderen.”