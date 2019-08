Turnsters tweede bij interland in Heerenveen

De Italiaanse vrouwen deden het beter: 165,766. Noorwegen (146,400) was geen partij voor Oranje in de wedstrijd in voorbereiding op de WK die begin oktober in Stuttgart zijn. Daar kan olympische deelname voor Tokio 2020 worden afgedwongen.

Vera van Pol, die voor het eerst sinds haar voetblessure weer in actie kwam, turnde in Heerenveen een individuele wedstrijd. Zij behaalde 52,233 punten in de meerkamp en werd daarmee negende. Olympisch kampioene op balk Sanne Wevers, die lang last had van een blessure aan rechterheup en -been, kwam zaterdag nog niet in actie.