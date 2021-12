Twee estafettemedailles oogst Oranje

Kira Toussaint (rugslag), Kim Busch (schoolslag), Maaike de Waard (vlinderslag) en Ranomi Kromowidjojo (vrije slag) kwamen vrijdag tot 1.44,03 minuten. Zweden won het nummer in 1.42,38, een evenaring van het wereldrecord. Het zilver ging naar de Verenigde Staten. Nederland lag nog laatste toen slotzwemster Kromowidjojo te water ging, maar de routinier die mogelijk aan haar laatste toernooi bezig is, maakte veel van de opgelopen achterstand goed. ,,Van tevoren wisten we dat het heel dicht bij elkaar ging zitten. Ranomi had een goede eindsprint had en een goede finish”, aldus Busch. 'Kromo’ had niet meegekregen dat het zo spannend was. ,,Een mooie bronzen medaille waar we heel blij mee zijn. Ik heb er een supergoede splittijd uitgeknald.”