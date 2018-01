Twee Nederlandse koppels in halve finale Den Haag

Kemphanen verliest doelpuntrijk duel

0:02 In een doelpuntrijk duel hebben de ijshockeyers van Dolphin Kemphanen zaterdagavond verloren van ERA Renomar HYC uit Herentals: 8-5 voor de Belgen. Het is alweer het zevende verlies op rij voor de Eindhovenaren, die zevende staan in de BeNe-League.