Twee Nederlandse winnaars bij wereldbeker BMX

Martina met estafette­ploeg naar finale van WK

15:30 Voorlopig komt Nederland met één estafetteploeg uit in de finale van de WK in Doha. Christopher Garia, Churandy Martina, Hensley Paulina en Taymir Burnet kwalificeerden zich zaterdag tijdens de World Relays in Yokohama voor de mondiale eindstrijd van de 4x100 meter in de hoofdstad van Qatar.