Tweede dagsucces motorcoureur Meo

Helmondse judoka Mutsers stelt alles in het werk om op te vallen

20:50 De 42ste editie van het Matsuru Dutch Open Espoir toernooi in Eindhoven werd zondag weer bezocht door ruim 1800 judoka’s uit alle delen van de wereld. Voor de Nederlandse deelnemers in de categorie tot 18 jaar was het toernooi extra belangrijk.